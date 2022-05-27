Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da zehirlenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Malatya'da rahatsızlanan 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 91000 Dev Öğrenci Ortaokulunda düzenlenen kermesteki gıdalardan tüketen bazı öğrenciler rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile 8 öğrenci ambulanslarla Malaya Eğitim Araştırması ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
4 öğrenciyi ise ailesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Malatya Gıda Zehirlenmesi
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