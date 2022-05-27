Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de düşen yıldırım ormanlık alanda yangın çıkardı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı.
Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Yangın İtfaiye
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