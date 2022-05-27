Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de servis aracı 4 öğrenciye çarptı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de freni boşalan öğrenci servis aracının çarptığı 4 lise öğrencisi yaralandı.
Kırıkkale'de Şehit Nebi Gündoğan Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan M.Y. idaresindeki midibüs, okul önünde freninin boşalması sonucu önce yaya olan 4 öğrenciye, ardından D.Ç.'nin kullandığı minibüse çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücü M.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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