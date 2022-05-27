Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 16:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bartın'da heyelan sonrası toprağın içinden tarihi eser çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Bartın'da Aşağıdere köyündeki heyelanla oluşan hasarı, iş makineleriyle onarmaya çalışanlar, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 'Phallos' bereket objesi buldu. Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri köyde inceleme başlattı.
Ulus ilçesi Aşağıdere köyündeki Hüseyinler yolunda, heyelan nedeniyle oluşan hasarı onarmak için çalışma başlatan Bartın İl Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri, iş makinesiyle çalışmaya başladı.
Bu sırada 1 metre derinlikte kireç taşı yapılmış bilezik şeklinde obje bulundu.
Obje çıkarılıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi.
[Fotoğraf: İHA]
Bölgeye gidip inceleme başlatan müze müdürlüğü ekipleri ilk incelemesinde, 90 santimetre yüksekliğindeki eserin Roma dönemine ait 'Phallos' bereket objesi olduğunu tespit etti.
Gerekli incelemelerin tamamlanmasıyla, objenin bulunduğu yerden alınıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.
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