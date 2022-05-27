Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'da, operasyonlarda yakalanan yabancı uyruklu 506 kişi uçakla ülkelerine gönderildi.
Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 439 Afganistan ve 67 Pakistan uyruklu düzensiz göçmenin işlemlerinin tamamlandı.
Kentte son 4 gün içerisinde 506 düzensiz göçmenin işleminin tamamlandığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin 5 ayrı charter seferiyle ülkelerine gönderildiği aktarıldı.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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