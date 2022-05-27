Hozat'ın Çılga köyünde geçen yıl arazide yüzey araştırması yapan Tunceli Müzesi görevlileri, tescilli koç başlı mezar taşının çalındığını fark etti.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile müze görevlileri, mezar taşının bulunması için yaklaşık 6 ay boyunca çalışma yürüttü.

İhbarları değerlendiren ekipler, mezar taşının Buzlupınar köyünde olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma desteğinde köye giden müze müdürü Kenan Öncel ile arkeolog Özgür Şahin ve Ali Haydar İmre, yaptıkları aramada mezar taşını bir evin bahçesinde buldu.

[Fotoğraf: AA]

"Bu mezar taşları halen yapılıyor"

Mezar taşı, kent müzesinde koruma altına alındı. Mezar taşını çalan kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kentteki tüm kültür varlıklarının önemli eserler olduğuna dikkati çeken Kenan Öncel, "Tunceli'de kültür tarihi deyince akla gelen ilk şeyler koç ve at biçimli mezar taşları. Mezar taşları bölgenin yaşamını ve mezar kültürünü anlatan en güzel örnekler arasında. İlimizdeki birçok mezarlık alanında bu eserleri görüyoruz. Günümüzde bu mezar taşları halen yapılıyor" diye konuştu.