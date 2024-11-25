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Türkiye
AA 25.11.2024 17:54

Malatya'da yolda mahsur kalan araçlar kaldırıldı

Malatya-Kayseri kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar kaldırıldı.

Malatya'da yolda mahsur kalan araçlar kaldırıldı
[Fotograf: AA]

Kara yolunun Darende ilçesi Gümüşlüdere mevkisinde kalan araçları kurtarmak üzere çalışma başlatıldı.

Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, araçların sürücülerini misafir edildikleri yurtlardan alarak araçların başına getirdi.

Malatya'da yolda mahsur kalan araçlar kaldırıldı

Darende Kaymakamlığı desteğiyle aküleri şarj edilen araçlara yakıt da konuldu.

Yaklaşık 60 araç kara yolundan kaldırılarak bir kısmı Gürün ilçesine gönderildi, bir kısmı da Malatya-Adıyaman kara yolundan yolculuklarına devam etmek üzere uğurlandı.

Malatya'da yolda mahsur kalan araçlar kaldırıldı

Bu arada Malatya-Kayseri kara yolunun Darende ilçesi kesimlerinde araç trafiğine kontrollü izin veriliyor.

Malatya'da yolda mahsur kalan araçlar kaldırıldı

Kar nedeniyle savruntunun olduğu bölgelerde de ekipler yolu açık tutmak üzere çalışmayı sürdürüyor.

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