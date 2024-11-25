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Türkiye
AA 25.11.2024 13:49

Kar yağışı ve fırtına nedeniyle balık tezgahları boş kaldı

Karadeniz'de iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına balık avcılığını etkiledi. Balıkçılar denize açılamadığı için tezgahlar boş kaldı.

Kar yağışı ve fırtına nedeniyle balık tezgahları boş kaldı

Avcılık yapmak için Türkiye’nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen, ancak bölgede devam eden sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçıların kent limanındaki bekleyişleri sürüyor.

Çok sayıda balıkçı teknesinin hava şartlarının normale dönmesini beklediği kentte, balık tezgahları da boş kaldı.

Balık azlığı dolayısıyla bazı tezgahlar tamamen kapatılırken, açık bulunan tezgahlarda ise az miktarda palamut satışa sunuldu.

Balıkçı Savaş Özaltun, hava şartlarının iki gündür Karadeniz'de avcılığa müsaade etmediğini belirtti.

Özaltun, "İki gündür hava şartlarından ötürü avcılık olmuyor. O nedenle tezgahlar boş kaldı. Bir iki gün daha böyle devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Bu arada balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan 40’a yakın yük gemisinin de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisindeki bekleyişleri devam ediyor.

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Balıkçılık Hamsi Palamut
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