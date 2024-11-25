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Türkiye
AA 25.11.2024 13:46

Makas atan sürücüye 40 bin lira ceza

İstanbul Pendik'te, aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen ehliyetsiz sürücüye 40 bin 212 lira ceza kesildi.

Makas atan sürücüye 40 bin lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Güney Adnan Kahveci Köprüsü'nde bir sürücünün otomobiliyle makas attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın sürücüsünün F.M.D. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "sürücü belgesiz motorlu araç kullanmak", "makas atmak", "emniyet şeridini kullanmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 40 bin 212 lira ceza kesildi.

Sürücü hakkında "cebir veya tehdit kullanarak kara ulaşımını engellediği" iddiasıyla da adli işlem başlatıldı.

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İstanbul Trafik
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