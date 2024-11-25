Çok Bulutlu 0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.11.2024 17:33

Beylikdüzü'ndeki fabrika yangınına müdahale sürüyor

İstanbul Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve müdahalesine rağmen yaklaşık 62 saattir devam ediyor.

Beylikdüzü'ndeki fabrika yangınına müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]

Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de bulunan, plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikada, 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin takviye edildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümleri kısmen çöktü. Yangının meydana geldiği fabrikanın çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Ambulans ve sağlık ekipleri alanda hazır bekletilirken yıkılma riski nedeniyle fabrikaya girilemediği için robotik araçlarla veya dışarından müdahaleyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Yaklaşık 62 saattir süren yangının alevli olmadığı görülürken yapıdan yoğun şekilde siyah dumanın çıkması dikkati çekiyor.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen fabrikaya çıkan yollar polis ekiplerince kapatıldı.

Sivil araçların buraya geçişlerine izin verilmiyor.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
11 il için "sarı" uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:49
İstanbul'da "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
18:51
Bazı illerde eğitime ara verildi
18:42
İşgalci İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü
18:34
10 terörist etkisiz hale getirildi
18:01
Malatya'da yolda mahsur kalan araçlar kaldırıldı
Elmalı'da kadın çiftçiler safran üretiminden verim elde etti
Elmalı'da kadın çiftçiler safran üretiminden verim elde etti
FOTO FOKUS
Görme ve işitme engelli çocuklar tiyatroyla buluştu
Görme ve işitme engelli çocuklar tiyatroyla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ