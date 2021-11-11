Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yapılan operasyonda 3 kilo 750 gram esrar, 64 kök Hint keneviri ile 460 litre sahte alkol ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu 2 zanlının kenevir yetiştirerek uyuşturucu elde ettikleri, ürettikleri sahte alkolü sattıkları belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeği "Aşıl" ile arama yaptı.
Ekipler, 3 kilo 750 gram kubar esrar, 64 kök Hint keneviri, 460 litre sahte alkol, ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 30 tabanca mermisi, 25 av tüfeği fişeği ve bir hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Malatya Sahte Alkol Sahte İçki Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Malatya'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz