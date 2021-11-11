Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da üstgeçitten yola düşen kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Fatih’te bir kişi üstgeçitten yola düştü. Yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Haşim İşcan Geçidi’nde gerçekleşen olayda, yaya yolunda yürüyen bir kişi, bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmesinin ardından düşmenin etkisiyle yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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