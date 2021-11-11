Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı
[Fotoğraf: İHA]
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde Ağrı’nın Diyadin ilçesinde başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü, birçok sürücü kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde devam etti. Diyadin ilçe merkezi ve bağlı köylerde yağmur, yerini tamamen kar yağışına bıraktı.
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı
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