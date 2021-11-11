Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi, Saruhanlı-Gölmarmara kara yolunda meydana geldi.

M.K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki plakalı özel bir bakım yurduna ait servis minibüsü çarpıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü M.K. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile 5 yolcu hastaneye kaldırıldı. Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan sürücü burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: İHA]

Tedavileri devam eden 5 kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.