İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde 11 ilçedeki 16 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.