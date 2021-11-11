Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik 11 ilçede operasyon düzenlendi, 9 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Sabah saatlerinde 11 ilçedeki 16 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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