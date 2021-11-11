Dün akşam saatlerinde, Ankara- Samsun yolu Çalışkanlar kontrol noktası yakınında, şehir merkezi yönüne giden İbrahim Efe Ö. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kayarak refüje girdi.

Otomobilin lastiklerinden sıçrayan taşlar, karşı yönden gelen Bursa- Diyarbakır seferi gerçekleştiren Mehmet Ö. yönetimindeki yolcu otobüsüne ve Enver C. hakimiyetindeki otomobile çarptı.

Sıçrayan taşlar camı kırıp yolcunun başına isabet etti

Otobüsün yan camının kırılmasının ardından içeriye giren taşlar ve cam parçacıkları yolcuların üzerine geldi.

[Fotoğraf: DHA]

1 yolcu başına isabet eden taş nedeniyle yaralanırken, cam kırıkları nedeniyle bazı yolcuların da el ve yüzlerinde kesikler oluştu.

Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başı yarılan yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Cam kırıklarından kesikler oluşan yolcular da ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.