Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahalesi Akar sokak üzerinde yer alan 5 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin iki ayrı sokak üzerinden müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürülürken, dumandan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı

Yangın mahalle sakinlerine de korku dolu anlar yaşattı.



5 katlı binanın boşaltılarak güvenlik önlemi alındığı binanın elektrik ve doğalgazı ekiplerce kesilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.