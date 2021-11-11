Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Tuzla'da baba ve oğlunun bulunduğu otomobile, trafik ışıklarından dönüş yaparken hızla gelen başka otomobil çarptı. Kazada baba ve 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
İstanbul Tuzla'da dün öğle saatlerinde, Faruk Türk, kullandığı otomobille karşı şeride geçmek istedi ve trafik ışıklarından dönüş yaptı. Ancak karşı şeritten gelen aracı görmedi.
Bu sırada hızla gelen bir başka otomobille çarpıştı.
Aracın içinde Faruk Türk'ün 8 yaşındaki oğlu da vardı.
2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı
Yaşanan kazada baba ve oğlu yaşamını yitirdi.
Diğer araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Trafik
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