İstanbul Tuzla'da dün öğle saatlerinde, Faruk Türk, kullandığı otomobille karşı şeride geçmek istedi ve trafik ışıklarından dönüş yaptı. Ancak karşı şeritten gelen aracı görmedi.

Bu sırada hızla gelen bir başka otomobille çarpıştı.

Aracın içinde Faruk Türk'ün 8 yaşındaki oğlu da vardı.

2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı

Yaşanan kazada baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Diğer araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.