Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ekiplerin çalışması sonucu yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.