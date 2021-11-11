Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 08:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin çalışması sonucu yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını
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