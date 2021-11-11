İstanbul'da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, El Kaide/HAD ile DEAŞ'a yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakaladı.

Operasyon 11 ayrı ilçede belirlenen 16 adrese eş zamanlı olarak düzenledi. Yapılan baskınlarda DEAŞ ve El Kaide HAD grubuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.