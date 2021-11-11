Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Üst geçitten yola düşen kişi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Fatih'te dengesini kaybeden kişi, üst geçitten yola düştü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haşim İşcan Geçidi'nde dengesini kaybeden kişi, yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Düşme sonucu yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola düşen kişiye araç çarpmaması olası bir faciayı önledi.
Sıradaki Haber
Kocaeli rallisine son 2 gün
Yükleniyor lütfen bekleyiniz