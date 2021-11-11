Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
İzmir'de düzenlenen operasyonda, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Açıklama, İzmir Valiliğinden geldi. Buna göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da düzenlenen operasyonla Suriye'nin Halep bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen S.M.'yi Menderes'te, A.M.'yi ise Bornova'da yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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