Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tedbirlere uymayan 22 kişiye 19 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye 19 bin 800 lira para cezası uygulandı. İzolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte COVID-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 22 kişiye 19 bin 800 lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri, 262 iş yeri ile 201 toplu taşıma aracını denetlerken 11 araca işlem yaptı.
İzolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 4 kişi ise yurda yerleştirildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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