Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı yağmur tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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