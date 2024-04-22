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Türkiye
AA 22.04.2024 10:31

Malatya'da sulama kanalına düşen yaralı kurt kurtarıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan yaralı kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya'da sulama kanalına düşen yaralı kurt kurtarıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sulama kanalında kurt olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.

Ayağından yaralı olan kurt Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Doğanşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekiplerince boynuna özel bir aparat geçirilerek kanaldan çıkarıldı.

Kurtarılan hayvanın tedavisi için Doğanşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına bırakıldığı oradan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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