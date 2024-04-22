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Türkiye
AA 22.04.2024 10:22

8 ilde dolandırıcılara "Sibergöz" operasyonları: 19 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-32” operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

8 ilde dolandırıcılara "Sibergöz" operasyonları: 19 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt’te “Sibergöz-32” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. 

Kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri,
sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya'nın mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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İstanbul Dolandırıcılık Ali Yerlikaya
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