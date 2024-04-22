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Türkiye
AA 22.04.2024 10:05

Çankırı'yı fırtına vurdu: 6 kişi yaralandı, çatılar uçtu, ağaç ve minare devrildi

Hafta sonunda yurdun birçok yerinde fırtına etkili oldu. Çankırı'da da görülen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle 6 kişinin yaralandığı, 65 çatının uçtuğu, 3 cami minaresi ile 5 ağacın devrildiği, 5 ahırın da zarar gördüğü öğrenildi.

Çankırı'yı fırtına vurdu: 6 kişi yaralandı, çatılar uçtu, ağaç ve minare devrildi

Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla ağaçlar devrildi, iş yerlerinin dışında bulunan dolaplar ve eşya ile çöp konteynerleri sürüklendi, bazı apartman dairelerinin camları kırıldı.

Abdulhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden biri de rüzgarın etkisiyle devrildi. Minareden kopan parçalar, çevrede bulunan iş yerleri ve araçlara zarar verdi.

Belediye ekipleri, yıkılan minarenin molozlarının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede güvenlik güçleri önlem aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Minare güçlü rüzgardan dolayı yıkıldı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, minarenin güçlü rüzgardan dolayı yıkıldığını söyledi.

Esen, "Şehir içinde ağaçlarımız devrildi. Kamuya ait yerleri kapattık, kaleyi kapattık. Ekiplerimiz yıkılan ağaçları kaldırıyor. Diğer minarede de sıkıntı var, sallanıyor. Onun için tedbirimizi aldık. Allah korusun, onların üzerine de yıkılabilir" dedi.

Sahayı gezdiğini belirten Esen, "Vatandaşlara sokağa çıkmama noktasına uyarıda bulunuyoruz. Bu bir afet, Allah beterinden korusun. Tüm ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımızın can güvenliği için çalışma yürütüyoruz" ifadesini kullandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Fırtınada 6 kişi yaralandı

Çankırı Valiliği'nin yazılı açıklamasında da fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine 65 çatı uçması, 5 ağaç devrilmesi, 5 ahırın zarar görmesi, 3 cami minaresi yıkılması ihbarı geldiği belirtildi.

İl genelinde fırtınadan kaynaklı 6 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Minaresi yıkılan caminin çevresindeki binalar tahliye edildi

Açıklamada, il merkezindeki Bademlik Camii'nin bir minaresi yıkıldığı anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı caminin diğer minaresinin çevresindeki binalar tahliye edilmiş, bu binalardaki vatandaşlarımız konaklama ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilimizdeki uygun otellere yönlendirilmiştir. İl genelinde 4 okul, 2 kamu binasında çatı hasarı meydana gelmiştir. 3 okulda sorun olmamakla beraber, Ilgaz ilçesindeki okulda tadilatın 1 hafta süreceği öngörülmüştür. Bahsi geçen okulda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin aksamamasına yönelik planlama yapılmıştır."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fırtınaya bağlı yaşanan elektrik kesintileri sonrası bakım onarım çalışmalarına başlandığı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Saat 20.00 itibarıyla tüm abonelere elektrik verilmiştir. GSM operatörlerinde herhangi bir arıza meydana gelmemiş olup abonelerin yoğun telefon görüşmeleri sonucu yoğunluğa bağlı olarak erişim hızında zaman zaman yavaşlamalar gerçekleşmiştir. Yollarda meydana gelen kaldırım taşı, parke gibi sorunlar belediyelerin yaptığı çalışmalar sonucu onarılmıştır. Mevcut olay 'Seviye 1' kapsamında değerlendirilmiş olup AFAD, Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince alınan ihbarlar doğrultusunda hasar tespit ve zarar tespit çalışmalarına başlanılmıştır."

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