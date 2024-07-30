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Türkiye
AA 30.07.2024 16:10

Malatya'da silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.

Kavgada polis memuru olduğu öğrenilen M.B, Abdullah Ç. (35), Şeref Ç. (60), K.Ç, R.Ç. ve Gülhan B'yi (61) tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B. kurtarılamadı.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan K.Ç. ve R.Ç'nin ise tedavisi sürüyor.

Şüpheli teslim oldu

Şüpheli ise olay yeri yakınlarında polise teslim oldu. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerinde incelemede bulundu.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

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