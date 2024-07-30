Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle güzergahın, İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu süre boyunca söz konusu kesimde İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."