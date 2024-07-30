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Türkiye
AA 30.07.2024 14:08

Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinde yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü yarından itibaren kapatılacak.

Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle güzergahın, İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu süre boyunca söz konusu kesimde İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."

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