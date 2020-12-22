Malatya-Sivas kara yolu Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesi mevkiinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile S.Y, idaresindeki kamyon çarpıştı.

112 Acil Servis ekipleri, Mahmut T. ve Osman B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

[Fotoğraf: DHA]

Kazada yaralanan Murat A. ile Cebrail A. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Murat A. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Cebrail A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.