Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Malatya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Malatya-Sivas kara yolu Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesi mevkiinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile S.Y, idaresindeki kamyon çarpıştı.
112 Acil Servis ekipleri, Mahmut T. ve Osman B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada yaralanan Murat A. ile Cebrail A. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Murat A. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Cebrail A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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