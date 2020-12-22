Akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen fakat refakatçisi olmayan yaşlı kadın, hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı.



Asansör arızalı olunca sırtında taşıdı

Kahramantekin’in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipte bulunan bir polis memuru, yaşlı kadını sırtına alarak 5. katta bulunan dairesine kadar çıkarttı.

Bakan Soylu: Türk polisi gönlünü vatandaşa açar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da polis memurunun bu hareketine kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya hesabından, "Türk polisi, kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" paylaşımını yaptı.

Türk Polisi...

Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar... https://t.co/jHYTCurafU — Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) December 22, 2020





Polis memuru Hasan Başpınar o anları anlattı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Polis Karakolu'nda görev yapan 3 yıllık polis memuru 30 yaşındaki Hasan Başpınar, o anları anlattı.

"Yanımdaki polis arkadaşlarım Mehmet ve Metin, apartmandaki birkaç komşuyu uyandırıp bina kapısını açtırdı. Ben de o sırada teyzemizin gidemeyeceğini gördüm. Teyzemizi sırtıma aldım, binaya girdiğimizde de asansörün çalışmadığını fark ettik. Teyzemiz yürüyemeyecek durumdaydı, iki kişi de götüremeyeceğimiz için sırtıma aldım. Arkadaşlarımın da yardımıyla 5. kata kadar çıkardık. Karşı komşusunun yardımıyla kapısını açıp teyzemizi evine bıraktık. Başka bir ihtiyacının olup olmadığını sorduğumuzda, olmadığını söyledi, dua etti. Biz de ihtiyacı olursa yine 155'i arayabileceğini söyleyip evden ayrıldık."

"Türk polis teşkilatının her zaman yaptığı yardımdır"

Başpınar, polis memurlarının her gün buna benzer yardımlar yaptığına dikkati çekti:

"Yardım isteyen herkese yardım ediyoruz. Bu tek benim için değil, bu herkes için vatandaşlık görevi. Bir Türk genci olarak hepimizin yapacağı davranış, Türk polis teşkilatının her zaman yaptığı yardımdır. Bize bu mesleğe başlarken, daha okuldayken 'Büyüklerine, küçüklerine, düşkünlere her zaman yardım et' denir."

"Anne-babam düşkün olsaydı onlara da polis yardım edecekti"

"Ben Çorum'da görev yapıyorum, ailem Osmaniye'de. Belki benim de anne-babam düşkün durumda olacaktı. Onlara da oradaki polis yardım edecekti. Bu sadece Çorum'da değil, polis olsun, asker olsun tüm kolluk kuvvetlerinin özveriyle yerine getirdiği görev."

Hizmet belgesi ödülü verilecek

Öte yandan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, özverili davranışından ötürü Başpınar'ı hizmet belgesiyle ödüllendirecek.