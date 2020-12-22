İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla piyasaya sahtesinin sürülebileceği değerlendirilen milli piyango biletlerinin seyyar ve sabit satış yerlerindeki denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda polis ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir reklam firmasında yaptığı aramada, 7'si yırtılmış vaziyette 31 sahte çeyrek milli piyango biletine el koydu.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

