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Malatya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ali Şahin idaresindeki motosiklet, Hekimhan-Malatya kara yolunun Kızıl Yarma mevkisinde bariyerlere çarptı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Ali Kablan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: malatya Motosiklet kazasıSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:14
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