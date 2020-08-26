Giresun'daki sel felaketi, ilçe merkezleri kadar köylere de büyük hasar verdi. Doğankent ilçesine bağlı Güdül köyü selden en çok etkilenen yerlerden. Kaçmaz ailesi de selden mucize eseri kurtuldu.

Yağış sırasında arazide olan Hamdiye Kaçmaz, sele ilk yakalanan kişi oldu. Onu, eşi ölümden kurtardı.



Hamdiye Kaçmaz o anları şöyle anlattı: "İnanmazsın, bir anda derenin önü durdu. Bir anda daldık, tuttuğumuz yer aşağı geliyor. Hızla yukarıdaki düzlüğe çıktık, bir soluklanalım dedik. Kızım ‘anne durmayalım buraya da gelir’ dedi. Bir kütürtü daha koptu. Daha da geri dönmedik. Dört elimizin üzerinde çıktık oradan."

"Çok kuvvetli geliyor, öyle böyle değil"

Ailenin öğretmen kızları Neslihan Kaçmaz ise, selden kendi çabasıyla kurtuldu. Bir demir çubuk yardımıyla yukarıdaki düzlüğe ulaştıklarını anlatan Neslihan Kaçmaz ise o anda yaşadıklarını şöyle paylaştı:

"Menfez çökmüştü. Atlasaydık zaten giderdik, tutmaya yer yoktu... Elimde demir vardı, ben bu demiri tuttum, babam çamura battı herhalde, annemi tuttu. Ona sakın annemin elini bırakma çok kuvvetli geliyor, öyle böyle değil dedim. Canımızı zor kurtardık."

Tarım alanlarının zarar gördüğü, evlerin yıkıldığı Güdül köyünde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

