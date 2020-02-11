Malatya İl Jandarma Komutanlığı, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerindeki yardımlarını aralıksız sürdürüyor.

Kış şartlarına rağmen çadır kurma çalışmaları sürüyor

Özellikle kentin kırsal mahallelerinde soğuk hava ve engebeli arazi şartlarına karşın depremzedelere şefkat elini uzatan jandarma, kar yağışına rağmen çadır kurma çalışmalarına devam etti.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Jandarma ekipleri, bir yandan kırsal mahallelere taşıdığı çadırları kurarken bir yandan da depremden etkilenen çocuklarla oyun oynadı, ailelere ise gıda kolisi dağıttı.