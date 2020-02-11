Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da jandarma depremzedelere şefkat elini uzatıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya İl Jandarma Komutanlığı personeli, kırsal mahallelerde depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, çocuklarla da yakından ilgileniyor.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerindeki yardımlarını aralıksız sürdürüyor.
Kış şartlarına rağmen çadır kurma çalışmaları sürüyor
Özellikle kentin kırsal mahallelerinde soğuk hava ve engebeli arazi şartlarına karşın depremzedelere şefkat elini uzatan jandarma, kar yağışına rağmen çadır kurma çalışmalarına devam etti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Jandarma ekipleri, bir yandan kırsal mahallelere taşıdığı çadırları kurarken bir yandan da depremden etkilenen çocuklarla oyun oynadı, ailelere ise gıda kolisi dağıttı.
Etiketler: malatya haber jandarma Elazığ depremiSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 10:56
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