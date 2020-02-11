Doğu Anadolu Bölgesi dondurucu soğukların etkisi altında.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece il merkezlerindeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 27, Kars'ta 26, Erzurum'da 24, Erzincan'da 15, Tunceli'de 13 ve Iğdır'da 10 derece ölçüldü.

Ardahan'ın Göle ilçesi de eksi 39 derece ile bölgedeki en soğuk yerleşim yeri oldu.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor

Gün içinde il merkezlerindeki en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere, Ardahan'da 11, Ağrı'da 9, Kars ve Erzurum'da 7, Tunceli'de 2 ve Erzincan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 84, Cıbıltepe'de 78 ve Ergan'da 66 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde beklenen buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunması dolayısıyla vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.