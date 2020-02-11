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Mersin'de gözlem altına alınan hastada koronavirüs çıkmadı
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesinde tedavi gören bir hastanın koronavirüs taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, yapılan tetkiklerin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın tedbir amaçlı özel odaya alındığı ve yapılan tetkiklerinde hastanın koronavirüsü taşımadığı kaydedildi.
Açıklamada, şunlara yer verildi:
"Yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran bir hastamız, tedbir amacıyla özel odaya alınmış, tetkik sonuçları Ankara'ya gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmış ve koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır."
Etiketler: mersin koronavirüsSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 10:08
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