İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ'nün üst düzey yöneticisi ve ByLock kullancısı olduğu tespit edilen 28 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul merkezli, Ankara, Isparta ve Bolu illeri ile yurtdışında olduğu tespit edilen 5 şahsa toplam 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12'si İstanbul'dan olmak üzere toplam 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.