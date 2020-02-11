Gram altın alışı 303 lira 52 kuruştan satışı ise 303 lira 58 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 486 lira 59 kuruşken satış fiyatı 497 lira 59 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 11 Şubat güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,36’lık düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,24 değer kaybetti.

Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın yüzde 0,34 değer kazandı. Çeyrek altın 486 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 048 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.567,79 dolar

Satış: 1.568,10 dolar

Gram

Alış: 303,52 lira

Satış: 303,58 lira

Çeyrek

Alış: 486,59 lira

Satış: 497,59 lira

Yarım

Alış: 970,13 lira

Satış: 995,19 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.017,00 lira

Satış: 2.048,00 lira