2020 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2020 Yılı Bedelli ve Dövizle Askerlik Başvuru Duyurusu MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlandı. 2020 yılının ilk yarısında bedelli askerlik tutarı 35.054,64 lira. Yükümlülerin 30 Haziran 2020 saat 18:00’e kadar bu tutarı ödemeleri gerekiyor.

İkinci 6 ayın bedeli daha sonra açıklanacak

1 Temmuz-31 Aralık 2020 arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.

Bedelli askerlik ücretleri nasıl ödenir?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor?

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına endekslenmiş durumda. Adaylar 2019 yılı için 33 bin 230 lira ödemişti. 2020 yılının bedelli askerlik ücreti ise 35 bin 54 lira olarak hesaplandı.

Ocak 2021'de e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile

temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi) ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır

Başvuru sayısı fazla olursa kura ile belirlenecek

Başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması

halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecek.

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklarda aranan şartlar

Yoklama yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekiyor.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

İkinci 6 ay için bedelli askerlik başvurusunun son tarihi 31 Aralık

Milli Savunma Bakanlığından yapılan duyuruda ayrıca, bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir." denildi.

Dövizle askerlik

2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekiyor.

30 Haziran 2020’ye kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı

5.261,09 euro veya karşılığı yabancı ülke parası olarak belirlendi.

Yükümlülerin 1 Temmuz-31 Aralık 2020 arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacak.