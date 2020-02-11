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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 4 üye yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 DEAŞ üyesi gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: suriye uyruklu operasyon gözaltı deaş operasyonuSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 09:25
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