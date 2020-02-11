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Esenyurt'ta servis minibüsü ile otobüs çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Esenyurt'ta servis minibüsü ile otobüsün çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı.
İstanbul TEM Yanyol Hadımköy istikametinde seyreden Emre K'nin kullandığı servis minibüsü ile Adil O. idaresindeki otobüs çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan 7 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre aksadı.
Etiketler: trafik Kazası tem istanbul haberleriSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 11:56
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