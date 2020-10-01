Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da işçi servisleri kaza yaptı: 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Malatya'da işçi taşıyan servis araçlarının karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Malatya Organize Sanayi Sitelerinde çalışan işçileri taşıyan, plakları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen 4 servis aracının karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Etiketler: malatya işçi servisi kazaSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 22:03
Son Haberler
- 22:16
- 22:09
- 21:19
- 21:20
- 20:43
Sıradaki Haber
Kocaeli'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz