İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kentte iş yerleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

Hakkari Valisi ve Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı İdris Akbıyık, Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yapılan denetimde esnaf ve vatandaşlar, maske kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kuralları konusunda uyarıldı.

Akbıyık, salgının ölümlere neden olduğunu, bu yüzden herkesin bunun bilincinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.