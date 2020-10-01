Hemşire Asuman Sunkur Kayseri Şehir Hastanesi’nde aylardır COVID-19’a karşı savaş verirken onlarca hastaya destek oldu. Ailesini gözeten Sunkur, hastalığı bulaştırma korkusuyla evine bile gidemedi. Ancak babası Hasan Hüseyin Sunkur muhtardı ve gönüllü olarak karantinadaki vatandaşlara yardım götürüyordu. Hastalık korkusuyla kızını 7 aydır göremeyen Hasan Hüseyin Sunkur görevi sırasında enfekte oldu.

Hastalığın 19’uncu gününde Sunkur, ağır nefes darlığı çekmeye başladı ve yoğun bakıma alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde görev yapan Asuman hemşire ise tam 37 gündür babasının başında hayatının en zor nöbetini tutuyor. Bir yandan mesaisine devam eden genç hemşire bir taraftan da babasının durumunu takip ediyor. Mesaisi bitince de çoğu zaman bahçede umutla babasından gelecek iyi haberi bekliyor.

"Elini tutmayı ona sarılmayı onu koklamayı çok istiyorum"

Babasının entübe durumda olduğunu dile getiren Sunkur, mesleğinin ve evlatlık vazifesinin gereğini fazlasıyla yerine getiriyor: “Babam 19 gün önce ‘ben artık boğuluyorum, beni kurtarın’ diye yalvardı. Solunumu durmadan doktorlarımız anında müdahale etti, biz entübe ettik. Ve solunum cihazına bağladık. Günlük tedavisi değişiyor. Doktorlar yeni çıkan her şeyi de araştırıyorlar. Bütün tedaviler denendi. Şu an yüksek seviyede oksijen alıyor. Gönül ister ki babam çıksın, ayılsın. Diğer hastalarımız da aynı şekilde. Babamın elini tutmayı ona sarılmayı onu koklamayı çok istiyorum…”

"7 aydır annemi babamı görmemiştim"

Muhtar babasının işinde de çok titiz olduğunu buna rağmen hastalığa yakalandığını söyleyen Sunkur şunları anlattı: “Ayağında galoşunu çıkarmayan, dezenfektanını yanından ayırmayan biriydi. COVİD-19 nedeniyle karantinaya alınan insanların bütün bakımları, evdeki ihtiyaçları, hepsini karşılamak için 7/24 hiç çekinmeden fedakarca gece gündüz demeden sürekli onlara koşturdu. Ve ben 7 aydır bu sürecin içinde annemin, babamın yanına hiç gitmedim. Üzerimde en ufak bir enfeksiyon götürürüm fark edemem diye korktum. Şimdi keşke gidip görseymişim diyorum.”

"Hastalara da evlat kardeş oluyoruz"

Asuman hemşire salgın sürecindeki yaşadıklarını da paylaştı: “7 aydır bu sürecin içindeyiz. Çekinmeden fedakarca takip ve tedavimizi eksik etmeden yatan bütün hastalarımıza yaşına, kişiliğine, karekterine, hiçbir şekilde bakmadan gerek annelik gerek babalık, kardeşlik yapıyoruz onlara… Bunalıma girmesinler diye elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir şeylerini eksik etmiyoruz. Yanlarından saniye olsun ayrılmıyoruz. Hastaların dakikası dakikasını tutmuyor. Gözlerimizi üzerlerinden kesinlikle ayırmıyoruz…”



Sunkur hastalığa karşı herkesi bir kez daha uyardı: “Babam sağlığına dikkat eden ve kronik hiçbir hastalığı olmayan biri… Bugüne kadar hiç sigara içmemiş bir insan. Daha 60 yaşında, hiç bir suçu yoktu. Bu kadar dikkat ederken yakalandıysa hiç kimse ‘ben yakalanmam’ demesin. Bu hastalığa inanmayanlara da sesleniyoruz burada bir gün kendileri de olabilir..."