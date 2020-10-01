Fener mevkisinde kayalıklara dün akşam saatlerinde arkadaşıyla balık tutmaya giden Ufuk Yakupoğlu, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten suya düştü. Dalgalar ve havanın karanlık olması nedeniyle Yakupoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine sağlık, polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı römork da denizden arama çalışmalarına katıldı.



Yakınları "öldü" sandı



Kayalık bölgede polislerin yanı sıra 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de hazır bekletildi. Bu arada olayı duyan ve bölgeye gelen Yakupoğlu'nun yakınları fenalaştı.

4 saat sonra karaya çıktı

Yakupoğlu, yaklaşık 4 saat süren mücadelenin ardından kendi imkanlarıyla karaya çıktı. Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Yakupoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.



“Dalgalar beni kayaya vursaydı kurtulmam imkansızdı"



Yakupoğlu o anları şöyle anlattı: “Anlatılmaz yaşanır diyeceğim ama kimse yaşamasın. Ben bunu unutamam. Düştüğüm sırada kendimdeydim. Su yüzeyine çıkmaya çalıştığım sırada arkadaşıma bağırmaya başladım. O sırada bir dalga vurunca denizin dibine gitmeye başladım. Dalgalar beni kayaya vursaydı benim kurtulmam imkansızdı ama mantığım düz kaya değil de yatsı bir kaya bulmaktı. Bir ara sağ ayağım kayaya vurdu, sonra kolumu da vurunca kayaya yanaştığımı anladım. Kayayı ellerimle tuttum ama bu sırada dalga vurmaya devam etti, tam kurtuldum dediğim sırada sağ ayağım kayalıklara takıldı. Bu sırada dalga gelip canımı yakmasın diye kayaya iyicene sarıldım. Kendimi bir şekilde zorlayarak kayadan yukarı çıktım."



