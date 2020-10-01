Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da 3 kilo 774 gram metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 774 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir otelde arama yapıldı. A.M. ve G.E. isimli şüphelilerin kaldıkları odada yapılan aramada 3 kilo 774 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Etiketler: antalya uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 17:31
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