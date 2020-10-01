Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir otelde arama yapıldı. A.M. ve G.E. isimli şüphelilerin kaldıkları odada yapılan aramada 3 kilo 774 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.