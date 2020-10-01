Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 97 evde karantina uygulaması başlatıldı.