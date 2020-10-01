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Adıyaman'da 97 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 97 ev yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 97 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Adıyaman karantina koronavirüsSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 16:47
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