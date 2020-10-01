Seyircisi yoktu fakat sahaya meşale atıldı. Olay Süper Lig’in üçüncü haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşandı.

Türk Telekom stadına paraşütle atılan meşale olayı, açılan soruşturma ile aydınlanıyor. Polis ekipleri stat çevresindeki beş kilometrelik alanı çembere aldı. Meşalelerin ateşlendiği nokta tespit edildi. Aynı bölgede 14 adet daha paraşütlü işaret fişeği bulundu.

Çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarından olay yerindeki araç belirlendi. Tuzla, Ataşehir ve Şişli’de araç sahibi ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri de sanal devriye ile konu ile ilgili paylaşım yapan 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınanlardan biri şiddet içerikli paylaşımlarından dolayı seyirden men edildi. 3 kişi ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Paraşütlü işaret fişeği attığı tespit edilen 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.