Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engellilerin hayatını kolaylaştırılması amacıyla başlatılan sosyal belediyecilik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı sosyal hizmet uzmanları tarafından daha önce tespit edilen engelli 4 kişiye tekerlekli sandalye ulaştırıldı.

Şimdiye kadar 36 engelliye tekerlekli sandalye desteğinde bulunan belediye, 7 aileye de medikal malzeme yardımı yaptı.

Tekerlekli sandalyelerini alan vatandaşlar, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.