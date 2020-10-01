Haber Giriş: Kaynak: AA
Van Büyükşehir Belediyesinden 4 engelliye tekerlekli sandalye desteği
Van Büyükşehir Belediyesi, 4 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engellilerin hayatını kolaylaştırılması amacıyla başlatılan sosyal belediyecilik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı sosyal hizmet uzmanları tarafından daha önce tespit edilen engelli 4 kişiye tekerlekli sandalye ulaştırıldı.
Şimdiye kadar 36 engelliye tekerlekli sandalye desteğinde bulunan belediye, 7 aileye de medikal malzeme yardımı yaptı.
Tekerlekli sandalyelerini alan vatandaşlar, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.
Etiketler: Van van büyükşehir belediyesiSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 15:38
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